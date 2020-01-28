شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري-الأوكراني»: 2.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، عن الإعداد لزيارة إلى العاصمة الأوكرانية «كييف»، منتصف أبريل المقبل، تضم عدد كبير من الشركات المصرية المتخصصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الاوكراني ولجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية بحضور روسلان نشاي، المستشار التجاري لسفارة أوكرانيا بالقاهرة.

واستعرض المستشار التجاري لسفارة أوكرانيا بالقاهرة، تطور قطاع تكنولوجيات المعلومات الأوكراني، مشيراً أن خلال 10 سنوات الماضية تضاعف حجم صادرات القطاع 40 مرة من 110 ملايين دولار في 2013 إلى 4.5 مليار دولار في 2018 وحقق معدل نمو تراكمي بلغ 25%.

وأضاف نشاي، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات الأوكراني ثالث أكبر قطاع من حيث حجم الصادرات والتي من المتوقع أن تصل بنهاية 2020 إلى 5.4 مليار دولار ومن المستهدف ان تصل إلى 8.4 مليار دولار في 2025.

وأكد أن القطاع يمثل 4% من الناتج المحلي الاجمالي و17% من صادرات الخدمات، مشيراً أن نحو 1000 شركة في أوكرانيا تعمل في قطاع IT من بينهم 100 شركة عالمية لها أفرع ومكاتب في أوكرانيا فضلا عن 13 شركة أوكرانية صنفت ضمن 100 شركة عالمية كما يوجد 130 الف خرجي من الجامعات الهندسية منهم 16 الف مهندس في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه أكد المهندس جمال العجيزي، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك، أن المجلس يسعي لجذب الاستثمارات الاوكرانية إلى مصر في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاستفادة من التجربة الأوكرانية والتطور الكبير الذي يشهده القطاع في دعم المشاريع الجديدة بالمدن الذكية والصناعة الوطنية ومشاريع التحول الرقمي وميكنة الخدمات.

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وأضاف العجيزي، أن المجلس بالتعاون مع لجنة تكنولوجيا المعلومات بصدد تنظيم زيارة للعاصمة «كييف» خلال منتصف ابريل المقبل تضم عدد من الشركات المصرية في قطاع التكنولوجيا لبحث فرص التعاون بين الشركات المصرية والأوكرانية.

وأوضح أن جدول الزيارة يضم اجتماعات ثنائية بين الشركات المصرية والاوكرانية وعقد لقاء مع اعضاء جمعية أوكرانية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات وتطوير خدمات الكمبيوتر والإنترنت لبحث أمكانية الشراكة في خطط التسويق وتصدير الخدمات في أفريقيا ودول الشرق الاوسط.

وأشار أن ما يشهده قطاع التكنولوجيا في مصر من نموا وتطور كبير خلال السنوات الماضية يعزز من جذب الاستثمارات الاجنبية وخاصة الاوكرانية لتصبح مصر بوابة لدخول صناعات تكنولوجيا المعلومات الاجنبية إلى اسواق افريقيا والشرق الاوسط.

وأكد أن قطاع تكنولوجيا المعلومات من أكثر القطاعات نموا في السوق المصرية كما يوجد العديد من فرص التعاون المشترك بين البلدين خاصة وان العديد من الدول الصناعية الكبري استعانة بالتجربة الأوكرانية في قطاع IT منها الوليات المتحدة الامريكية والهند وباكستان ودول أخرى.

وعلي صعيد العلاقات التجارية بين مصر وأوكرانيا أكد رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك، أن التبادل التجاري بين البلدين تجاوز الـ 2.5 مليار دولار خلال 11 شهر في عام 2019 في قطاعات السلع والخدمات.

من جانبه قال حسانين توفيق، رئيس لجنة تكنولوجيات المعلومات بجمعية رجال الأعمال، أن هناك فرص كبيرة للتعاون بين «القاهرة» و«كييف» في ظل ما تشهده مصر من مشاريع تكنولوجية عملاقة في التحول الرقمي والرقمنة ودعم الصناعات المحلية والمدن الذكية مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين.

وأكد توفيق، أن الشركات المصرية شهدت تقدما كبيرا في مجال تكنولوجيا المعلومات ويعد من القطاعات الواعدة للاستثمار الاجنبي والمحلي حيث حقق القطاع نموا بلغ 16% في 2019، مشيراً إلى أن السوق المصرية من الاسواق الجاذبة لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى أسواق افريقيا والشرق الاوسط.

واشار أن فرص التعاون بين الجانبين تشمل الاستفادة من التطور الكبير لقطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر وأوكرانيا في التجمعات الصناعية والمناطق التكنولوجية من حيث نقل الخبرة في الإدارة والتسويق بجانب مشاريع الرقمنة وتطبيقات المدن الذكية وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب التجارة الالكترونية ومجالات الزراعة والصناعة.