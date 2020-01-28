شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح وكمامات للتعامل مع الوافدين.. طوارئ قصوى في مطار برج العرب بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر أمني بمطار برج العرب الدولى في الإسكندرية، إنه تم اعلان حالة الطوارئ القصوى بمنافذ الدخول في المطار بالتنسبق مع إدارة الحجر الصحي التابعة لمديرية الشؤون الصحية واتخاذ عدة إجراءات احترازية ضمن خطة وزارة الصحة لمواجهة أي خطر لانتقال فيروس كورونا الجديد من خلال الركاب القادمين.

وأضاف المصدر، لـ«المصرى اليوم»، أنه يتم تنفيذ الارشادات الواردة بمنشور وزارة الصحة بسبب الفيروس الوبائى والتى تتضمن الاجراءات الوقائية حيال المسافرين على الطائرات القادمة من دولة الصين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فضلا عن ارتداء مأمورى جمارك الموانئ الجوية والموظفين في المطار كمامات وجوانتيات وعدم الاتصال المباشر مع مرضى التهابات الجهاز التنفسى الحادة من الركاب القادمين إلى المطار وغسل اليدين مرات عديدة طوال اليوم وتجنب الاتصال مع الحيوانات.

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وأشار إلى أنه في حالة ورود ركاب يظهر عليهم أعراض الاصابة بالفيروس الجديد من دولة الصين يتم ابلاغ ادارة الحجر الصحى على الفور وابلاغ الغرفة المركزية بوزارة الصحة فورا حال اكتشاف حالات أو الاشتباة في وجود اعراض كورونا .

وفى سياق متصل قال المصدر إنه في اطار التسهيل على ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة تم تخصيص موظفين (أساسى واحتياطى) لكل موقع تنفيذى وادارة جمركية داخل المطار للقيام بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للاشخاص من ذوى الاعاقة لانهاء كافة الاجراءات الجمركية الخاصة بوارداتهم .

يشار إلى أن اسم فيروس كورونا يطلق على عدد كبير من الفيروسات التي تسبب أمراض الجهاز التنفسي تتراوح بين نزلة البرد البسيطة والأمراض التنفسية الشديدة حسب نوع الفيروس، حيث تعد فيروسات كورونا الشائعة مسؤولة عن 10: 15% من نزلات البرد العادية التي تصيب الإنسان سنويا.

طوارئ قصوى بمطار برج العرب بسبب «كورونا»

طوارئ قصوى بمطار برج العرب بسبب «كورونا»

طوارئ قصوى بمطار برج العرب بسبب «كورونا»

طوارئ قصوى بمطار برج العرب بسبب «كورونا»

طوارئ قصوى بمطار برج العرب بسبب «كورونا»