شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى: مؤتمر الأزهر للتجديد «نضال لحماية الفكر الإسلامي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إنه يشكر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على عقد مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي، وعلى موضوعاته الهامة التي نحتاجها في زماننا وفي واقعنا المعاصر، وفي ظل ما نحن فيه وهذا نضال لحماية فكرنا.

Advertisements

وأوضح «موسى» أن هذه الحماية تتطلب تجديدًا في الفكر وتعبئة لكل المفكرين المسلمين في طرح الفكر السليم والرد على تحريفات كثيرًا ممن خرجوا علينا بمقولات وسياسات حان وقت وقفة لها جريئة تقوم على فكر سليم سديد لرد هذه الأباطيل، وهنا استشهد بقول رسولنا الكريم ﷺ: (إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد للامة أمر دينها)، وها نحن الآن نعيش في فترة هي رأس مائة سنة جديدة.

وأكّد أن الله قد قيد لهذه الأمة رجالا يفهمون أمر دينهم ويعون مقدار التحدي الضخم الذي نواجهه فعلا على المستوى العالمي، كما أعرب الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عن اعتزازه بموقف دولة جامبيا، عندما ذهبت إلى محكمة العدل الدولية وأخذت حكمًا واضحًا يدين جريمة إبادة المسلمين في عدد من الدول الآسيوية.

ويعقد الأزهر الشريف هذا المؤتمر على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020، بحضور شخصيات دينية وسياسية بارزة من 46 دولة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتضمن سبعة جلسات نقاشية، تركز محاورها على أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي.