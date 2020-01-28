شكرا لقرائتكم خبر عن 368 حالة غش.. جامعة الإسكندرية تسدل الستار على امتحانات نصف العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسدلت جامعة الاسكندرية الستار على امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، بضبط 368 حالة غش، وهو المعدل الاقل على مستوى الجامعة منذ سنوات فيما أحال عمداء الكليات الطلاب المتورطين في الغش إلى مجالس تأديبية ابتدائية للتحقيق معهم بمعرفة إدارات الشؤون القانونية للتحقيق معهم في محاضر الغش التي وردت من قبل مراقبي اللجان.

وتصدرت كلية الاداب مقدمة الكليات تليها الحقوق ثم التجارة ثم التربية.

وقال الدكتور حمدينو عبدالقادر العوضي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إنه تم ضبط 192 حالة غش منذ بدء امتحانات الفصل الدراسى الاول مشيرا إلى أنها تنوعت ما بين إخلال بنظام الامتحان وشروع في غش وتلبس .

وأوضح «العوضى» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم»- أنه تمت احالة الطلاب المتورطين في الغش إلى مجالس تأديب ابتدائية للتحقيق معهم بمعرفة ادارة الشؤون القانونية في محاضر الغش التي وردت من مراقبى اللجان لاقرار العقوبات النهائية بحقهم ما بين الادانة والبراءة .

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ولفت إلى أنه وفقاً لقانون تنظيم الجامعات ولائحته في العقوبات المقررة بحق الطلاب المتورطين في الغش حال ضبطهم تقضى بأنه من يثبت متلبساً بالغش يعاقب بالفصل لمدة تيرم كامل ومن يخل بنظام الامتحانات يتم الغاء مادة أو مادتين منه وفقاً لطبيعة وحجم الخطأ الذي ارتكبه الطالب أو الطالبة في الامتحان.

وفى كلية التربية قال الدكتور أنور فراج عميد الكلية أنه تم ضبط 25 حالة غش منذ بدء امتحانات الفصل الدراسى الاول مشيراً إلى أن وسائل الغش التي تم ضبطها تقليدية لافتا إلى أنه للعام الثالث تنفذ الكلية نظام استحدثته للقضاء على الغش وتلاعب الطلاب من خلال عمل بطاقة تعريفية برقم جلوس لكل طالب حيث تتضمن البطاقة صورة الطالب ورقم جلوسه وفرقته وشعبته وحالته إذا كان مستجد أو لا مشيراً إلى أن النظام الجديد يحظر جلوس طالب مكان زميله على شكل ستيكر يتم لصقه على الخشب ما يعنى عدم اهدار مال العام في شراء الصمغ واصلاح التخت من تبعات الصمغ.

وفي كلية الحقوق قال الدكتور أمين مصطفى عميد الكلية أنه تم ضبط 103 حالة غش في الكلية لطلاب الليسانس والداسات العليا، مشيرًا إلى أنه تم احالة الطلاب المتورطين إلى مجالس التأديب الابتدائية للتحقيق معهم بمعرفة ادارة الشؤون الثانونية فيما نسب اليهم من غش في محاضر المراقبين.

وفي كلية الزراعة بسابا باشا قال الدكتور طارق سرور عميد الكلية أنه تم ضبط 4 حالات ما بين تلبس بالغش واخلال بنظام الامتحانات وتم احالة الطلاب إلى مجالس تأديب للتحقيق معهم في محاضر مراقبي اللجان.

وفي كلية التجارة أعلن مراقبوا اللجان ضبط 42 حالة غش جديدة سواء تلبس بالغش والشروع فيه أو الاخلال بنظام الامتحان خلال امتحانات الفصل الدراسي الاول والتي بدأت في الكلية يوم 28 ديسمبر الماضى وتمت احالة الطلاب المتورطين إلى مجالس تأديب ابتدائية للتحقيق معهم بمعرفة الشؤون القانونية في محاضر الغش التي وردت من مراقبى اللجان وتطبيق اللائحة عليهم لاصدار القرارات التأديبية بحقهم.

وفي كلية الزراعة بالشاطبى قال الدكتور عبدالله مسعد زين الدين عميد الكلية انه تم ضبط حالتي غش فقط.