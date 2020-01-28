شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتراحات النواب» توافق على إدخال القطاع الخاص في الشهر العقاري بإشراف حكومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على اقتراح برغبة مقدم من النائب شريف فخري، لتطوير الشهر العقاري والتوثيق للمحررات الرسمية والعرفية.

وأوضح «فخري»، خلال اجتماع اللجنة، الثلاثاء، أن الاقتراح يتناول تقديم خدمات الشهر العقاري من خـلال شـركـة حـكومـية مـتخصصة أو مـنح الـتراخـيص لـلقطاع الـخاص لـــتقديـــم هـــذه الخدمات تحت الإشراف الكامل للأجهزة الرقابية المختصة، على ان تقوم الحكومة بوضـع أنظمة الـعمل الإلـيكترونـية ومـتابـعتها وتشـديـد الـعقوبـات.

Advertisements

وأكد على أن يتم اخراج خدمات الشهر العقاري من تحت مظلة وزارة العدل، التي تختص بأهم مرفق وهو القضاء.

و قال إن الاقتراح برغبة يقضي أيضًا باستغلال منافذ البريد المصري كمراكز لتقديم الخدمات الحكومية.

وذكر ن أن الاقتراح برغبة يأتي بناء على نــقل أحــدث وأنــجح الــتجارب فــي هــذا المــجال، مثل دبي وكندا، في تحسـين الخدمات التي تقدمها لمواطنيها، والحفاظ على الـــوقـــت والــجودة والــدقــة، بالاضافة إلى القضاء على البيروقراطية والفساد.

وأشار النائب، إلى ما يعانيه المواطنين من تدني خـــدمـــات الشهـــر الـــعقاري والـــتوثيق مـــن طـــول وقـــت إنـــجاز الإجـــراءات وتـعددهـا، ومـحاولـة الـبعض الاستفادة مـن المـوقـف بـمقابـل، بالاضافة إلى عـدم وجود ربـط إلـيكترونـي بـين مـكاتـب الشهـر الـعقاري بـقاعـدة بـيانـات مـوحـدة.