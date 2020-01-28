شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين في القاهرة: لا إصابات بـ«كورونا» بين المصريين المقيمين أو السائحين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير الصين بالقاهرة، لياو لي تشيانج، إن المصريين في الصين بخير ولم يتم تسجيل أي حالة إصابة حتى الآن لأي شخص مصري مقيم أو زائر أو سائح للصين، ولفت إلى أن هناك تنسيقا بين السفارة ووزارتي الصحة والخارجية في مصر لمنع وصول المرض إلى القاهرة.

وأكد السفير خلال مؤتمر صحفي اليوم أن السفارة مستعدة للتعاون مع وزارة الصحة لتزويد المستشفيات المصرية بأجهزة الكشف السريع عن الفيروس، في أقل من دقيقة، ولفت إلى أن السياح الصينيين الستة بمدينتي الأقصر والغردقة، الذين تم الاشتباه بهم، ليسوا مصابين بكورونا، وإنما بنزلات برد عادية بسبب تغيير الطقس، واختلافه بين مصر والصين في هذه الأيام.

Advertisements

ولفت إلى أن السائحين من بلاده سيغادرون مصر خلال أيام بعد انتهاء برامجهم السياحية، بعد إعلان شركات السياحة الصينية توقف كل أنشطتها في الخارج، مشيرا إلى أن بلاده مهتمة بصحة أبناء الشعب المصري، سواء في مصر أو الصين، مؤكدا أن هناك اتصالا دائما مع وزارة التعليم العالي لمتابعة وضع الطلاب المصريين الدارسين في الجامعات الصينية، خاصة في مدينة ووهان، مصدر الفيروس المنتشر.

وحول مواجهة الفيروس، قال إن هناك لجان تفتيش في الطرق والأماكن العامة الصينية، تقوم بالكشف السريع على المواطنين والأجانب، من خلال جهاز كشف يوضع على الرأس، لإثبات إيجابية أو سلبية الإصابة، وهذا الأمر يستغرق أقل من دقيقة، في حين أن أجهزة التحاليل التقليدية تستغرق وقتا يتراوح من ٤ إلى ٦ أيام.

وشدد على قدرة بلاده في مواجهة هذا الوباء، حيث تمكنت من قبل في مكافحة فيروس سارس.