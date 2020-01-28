شكرا لقرائتكم خبر عن صورة مشرفة لمصر.. رجاء الجداوى تهنئ غادة والى بمنصبها الجديد بالأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة القديرة رجاء الجداوى، الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى السابقة لتوليها منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، مؤكدة أنها صورة مشرفة لمصر.

ونشرت رجاء الجداوى، عبر حسابها على انستجرام، عدة صور جمعتها مع الدكتورة غادة والى، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وعدد من الشخصيات الأخرى، صحبتها بتعليق: "دكتوره غادة والى، حبيبتى ألف مبروك على المنصب الجديد، صورة مشرفة لمصر".





وكان الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، نظم احتفالية كبرى، أمس الاثنين، بالتعاون مع جمعية مصر السلام، لتكريم الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى السابقة لتوليها منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمنظمه الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والمدير العام للأمم المتحدة فى فيينا وذلك قبل أيّام من استلامها المنصب الدولى.

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حضر الاحتفالية أكثر من 50 برلمانيا وبرلمانية، أبرزهم السيد الشريف وكيل البرلمان، وعدد كبير من الوزراء الحالين على رأسهم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى والدكتور محمد معيط وزير المالية والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام وهانى عزيز، أمين عام جمعية محبى مصر السلام، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، كما حضر والد ووالدة الوزيرة غادة والى ووجدو ترحاب كبير من جانب الحضور الذين حرصوا على التوجه اليهم وتهنئتهم بتولى الوزيرة المنصب الدولى، كما حضر ممثلى الاوقاف والكنيسه القبطية والكنيسه الإنجيلية بجانب العديد من الوزراء والمحافظين السابقين وأيضا العديد من الشخصيات العامة وممثلو الجمعيات الأهلية وكبار الكتاب، والاعلاميين منهم الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة والكاتب الصحفى عماد الدين حسين والكاتب الصحفى عادل السنهورى والعديد من الفنانات على رأسهم رجاء الجداوى بجانب فريق عمل وزارة التضامن.





وقام الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإهداء غادة والى درع الاتحاد تكريما لها على توليها المنصب الدولى، كما أهداها هانى عزيز درع جمعية مصر السلام.



رجاء الجداوى

فيما أشاد الحضور بمجهود الوزيرة غادة والى خلال توليها حقيبة الوزارة، مؤكدين أنهم على يقين بأنها ستكون بفكر غير تقليدى أيضا قى منصبها الدولى الجديد ، مؤكدين أنها ظلت تدعم المجتمع الاهلى بكل الوسائل، وانها استطاعت نقل وزارة التضامن نقلة نوعية وابتكار العديد من البرامج المختلفة وأن توليها المنصب الدولى هو فخر لكل المصريين والوطن العربى قائلين: "غادة والى نجحت فى تغيير مفهوم وزارة التضامن بفكر خارج الصندوق".