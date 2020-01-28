شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: 9,5 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق و2,7 مليار للإنارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن المبالغ المالية المخصصة لرصف وإعادة كفاءة الطرق فى السنة المالية 2019/2020، قدرت بمبلغ 9,55 مليار جنيه، لرصف طرق بطول 5 آلاف كيلو متر، تمثل 5,5 آلاف مشروع، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية وجه بتخصيص 2 مليار جنيه رصف الطرق فى المحافظات خلال الفترة الزمنية حتى 30 يونيو 2020، تمثل المرحلة الأولى، ثم تمتد فيما بعد لمرحلة ثانية فى السنة القادمة.

وتابع الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ردا على طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة بشأن رصف وإنارة الطرق: "بناء عليه تم إعداد لجنة مشكلة من وزارتى التنمية المحلية والنقل وهيئة الطرق والكبارى، واخترنا 12 محافظة فيها طرق متعثرة، منها كفر الشيخ، دمياط، الدقهلية، الفيوم، المنيا، وجزء فى الجيزة، وغيرها، ونزلت اللجنة على أرض الواقع وشافت الطرق المفروض أن يتم رصفها، والرئيس أصدر قرار بأن هيئة الطرق والكبارى هى التى تتولى ترصيف هذه الطرق، بالتالى مخصص 2 مليار مرحلة أولى فقط، تم توزيعهم على مستوى المحافظات".

ولفت شعراوى، إلى أن رئيس الوزراء عقد لقاء منذ يومين مع محافظى القاهرة والجيزة، وأنه حضر اللقاء، والذى تم خلاله توجيه المحافظين لإعداد تصور كامل لإنجاز تطوير ورفع كفاءة المحاور فى المحافظتين، وإعداد دراسة كاملة ليتم الانتهاء منها نهاية 2020، وأضيفت المحافظتين للمحافظات التى تم ذكرها.

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وأوضح وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "حياة كريمة" يدخل فيها رصف طرق، والصعيد يستفيد منها، وتشمل مشروعات بطول 1144 كيلو متر، بإجمالى 115 مشروع، خاصة بالرصف، قائلا للنواب: "معانا بيان تفصيلى لكل محافظة لمن يريد الاطلاع عليه، وبيان تفصيلى للخطة الاستثمارية للسنة المالية الحالية، وما تم تنفيذه منها من 40 على 50% فى مختلف المحافظات".

أما بخصوص إنارة الطرق، قال وزير التنمية المحلية، إنه فى السنة المالية 2018/2019 تم اعتماد مبلغ 5 مليار و373 مليون جنيها، لتنفيذ عدد من الطرق، وأنه تم صرف 2,7 مليار جنيه فى العام المالى 19/20، وتم التعاقد وتوريد كشافات بمبلغ 2 مليار و542 مليون جنيها، أسهمت فى توفير الطاقة الكهربائية، ومضيفا أنه يوجد بيانات تفصيلية للمحافظات لمن يريد من النواب الاطلاع عليها.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، ويترأسها النائب سليمان وهدان ـ وكيل المجلس، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مناقشة طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن قرارات تخصيص الأراضى والمبانى لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية، وعن سياسة الحكومة بشأن سرعة تخصيص الأراضى المزمع إقامة مشروعات ذات نفع عام عليها، ومناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، عن انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار القمامة فى الإسكندرية، وسياسة الحكومة بشأن توفير صناديق القمامة بالشوارع وخاصة بمحافظة الإسكندرية، وسياسة الحكومة بشأن الحد من انتشار القمامة وما لها من أثر بيئي.