وزير التنمية المحلية لسكرتيرى العموم: "شغلتنا خدمة الناس فى الشارع"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو للقاء للواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء بعدد من سكرتيرى عموم المحافظات لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الموضوعات التى يتم تنفيذها بالمحافظات.
وقال شعراوى خلال الفيديو موجها حديثه لسكرتيرى عموم المحافظات: "كلنا بلا استثناء شغلتنا خدمة الناس فى الشارع.. ولو حد عنده قناعة غير دى يبقى مش معانا.. يا اخوانا احنا مسئولين عن الناس اللى فى الشارع محدش هيوصل صوت الناس دى غيرنا".
وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عقد اجتماعا مع سكرتيرى عموم المحافظات، لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الموضوعات التى يتم تنفيذها بالمحافظات وعلى رأسها منظومة النظافة والإشغالات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المجالات، حيث أكد شعراوى أن رضا المواطن المصرى هو الأساس فى تقييم أداء القيادات المحلية بالمحافظات بداية من السكرتيرى العموم وحتى رؤساء الوحدات المحلية والقروية، مؤكدًا على أهمية العمل والتنسيق بين جميع الأجهزة والوزارات الأخرى والاعتماد على التطور الرقمى للقضاء على أوجه الفساد وفصل مقدم الخدمة عن طالبها.
وقال شعراوى، إن الوزارة تواصل جهودها مع باقى الوزارات المعنية وعلى رأسها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط فيما يخص التحول الرقمى وتحديث وتطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات وتطوير آليات تقديم الخدمات للمواطنين وتحديثها وميكنتها بما يؤدى إلى زيادة رضا المواطنين والقضاء على ممارسات الفساد.
وأعلن وزير التنمية المحلية، انطلاق الموجه الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة "حق الشعب" يوم الأحد القادم (2/2/2020) تنفيذًا للقرارات التى اتخذتها اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية وذلك بالتعاون والتنسيق بين قوات إنفاذ القانون والشرطة والرقابة الإدارية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات.
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