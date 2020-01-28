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فيديو.. فئران مشوية ودم البط وعين السمك.. اعرف أغرب الأكلات الصينية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتفاجأ معظمنا بعد السماع عن بعض الأطباق "الغريبة" التى تقدم على السفر الصينية، باعتبارها واحدة ضمن دول شرق أسيا الذين يشتهروا بتقديم الأكلات الشعبية غير المألوفة بالنسبة لنا، ولكن عندما يتعلق الأمر بأكل دم البط، والخفافيش والفئران، هنا يأتى السؤال، "هل تفضل الصين أكل جميع أجزاء أى كائن حى؟".

 

شوربة الخفافيش
شوربة الخفافيش
"شوربة الخفافيش"

أبرز الأكلات الشعبية فى الصين

يسلقون الخفاش كاملاً فى الشوربة

ويتناولون شوربته

 

الفئران المشوية
الفئران المشوية

الفئران المشوية

يتم شويها كاملة

دون التخلص من الذيل والرأس

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الديدان المشوية
الديدان المشوية
الديدان المشوية

من الأكلات الشعبية في الصين

تقدم فى أسياخ وتؤكل ساخنة

 

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عيون السمك

تحضر وجبة شعبية من عيون سمك التونة

 

شوربة دم البط
شوربة دم البط
دم البط

يتم تجميده ليشبه الكبد

ويقدم طبق شوربة دم البط

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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