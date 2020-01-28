فيديو.. فئران مشوية ودم البط وعين السمك.. اعرف أغرب الأكلات الصينية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتفاجأ معظمنا بعد السماع عن بعض الأطباق "الغريبة" التى تقدم على السفر الصينية، باعتبارها واحدة ضمن دول شرق أسيا الذين يشتهروا بتقديم الأكلات الشعبية غير المألوفة بالنسبة لنا، ولكن عندما يتعلق الأمر بأكل دم البط، والخفافيش والفئران، هنا يأتى السؤال، "هل تفضل الصين أكل جميع أجزاء أى كائن حى؟".

شوربة الخفافيش "شوربة الخفافيش" أبرز الأكلات الشعبية فى الصين يسلقون الخفاش كاملاً فى الشوربة ويتناولون شوربته

الفئران المشوية الفئران المشوية يتم شويها كاملة دون التخلص من الذيل والرأس Advertisements

الديدان المشوية الديدان المشوية من الأكلات الشعبية في الصين تقدم فى أسياخ وتؤكل ساخنة عيون السمك تحضر وجبة شعبية من عيون سمك التونة

شوربة دم البط دم البط يتم تجميده ليشبه الكبد ويقدم طبق شوربة دم البط

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