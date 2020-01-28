شكرا لقرائتكم خبر عن يوم فى حياة مدربى الطيور الجارحة.. لمحبى الصقور والنسور "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوما كاملا نقضيه مع هواة تربية الطيور الجارحة فى قلب الصحراء، فإن كنت من هواة النسور والصقور والطيور الجارحة، فستستمتع فى هذا التقرير بمعلومات جديدة وقيمة عن هذه الطيور.

علاقات خاصة تجمع بين المدربين والهواة وبين طيورهم هنا، يفهمونهم بالهمزات واللمزات، يتواصلون معا ببساطة وسهولة، كما يملكون مهارات خاصة فى الصيد معا والتدريب وغيرها من التفاصيل.

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عشاق الطيور الجارحة هنا لا يقضون اليوم بمفردهم بل تشاركهم اسر وعائلات قررت التعرف على هذا العالم، وجاءت لتستمتع بتجربة مختلفة فى قلب الصحراء.