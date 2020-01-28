شكرا لقرائتكم خبر عن يوم فى حياة مدربى الطيور الجارحة.. لمحبى الصقور والنسور "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوما كاملا نقضيه مع هواة تربية الطيور الجارحة فى قلب الصحراء، فإن كنت من هواة النسور والصقور والطيور الجارحة، فستستمتع فى هذا التقرير بمعلومات جديدة وقيمة عن هذه الطيور.
علاقات خاصة تجمع بين المدربين والهواة وبين طيورهم هنا، يفهمونهم بالهمزات واللمزات، يتواصلون معا ببساطة وسهولة، كما يملكون مهارات خاصة فى الصيد معا والتدريب وغيرها من التفاصيل.
عشاق الطيور الجارحة هنا لا يقضون اليوم بمفردهم بل تشاركهم اسر وعائلات قررت التعرف على هذا العالم، وجاءت لتستمتع بتجربة مختلفة فى قلب الصحراء.
كانت هذه تفاصيل خبر يوم فى حياة مدربى الطيور الجارحة.. لمحبى الصقور والنسور "فيديو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.