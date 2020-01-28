شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة إشغالات سوق عشوائى بالمقطم وشارع 9 خلال حملة مكبرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد اللواء مدحت عبد اللطيف، رئيس حى المقطم جنوب القاهرة، حملة للتصدى للإشغالات التى تعوق حركة سير المارة والسيارات، أسفرت عن رفع الإشغالات بشارع السوق وشارع 9 بالتنسيق مع شرطة المرافق، حيث قامت إدارة المتابعة الميدانية وإدارة الإشغالات بحملة شملت رفع وإزالة الإشغالات من شارع السوق وشارع 9 وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى.

ووجه اللواء مدحت عبد اللطيف، اتخاذ كل الإجراءات مع المخالفين لتحقيق الردع العام لإعادة الشارع لأصله للمنفعه العامه للمواطنين وتيسير الحركة المرورية، وشارك فى الحملة المهندس وليد إبراهيم مدير الإشغالات والمهندس رامى رجب وقوة من شرطة المرافق والمرور، ويأتى ذلك فى اطار الحملات اليومية التى ينفذها حى المقطم، تنفيذا لتعليمات المحافظ اللواء خالد عبد العال، وفى إطار الخطة العامة لتحسين الخدمات العامة الخاصة بالحى.

وأعلن الحى البدء فى رصف عدد من الشوارع فى منطقة الهضبة الوسطى، وتحسين الخدمات المقدمة لتسهيل حركة المرور استجابة لشكاوى المواطنين.

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ؤقاد اللواء أشرف بهجت، رئيس حى الزيتون، حملة مكبرة أسفرت عن إيقاف أعمال حفر مخالف دون ترخيص بأرض فضاء بحارة الجوهرى بحي الزيتون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تم إيقاف أعمال بناء مخالفة للقانون بالعقار رقم 5 حارة فرج إبراهيم من شارع سليم الأول واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وبمتابعة الدكتور حسام الدين فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية؛ نفذ رئيس حي الزيتون أعمال إزالة جزئية لبناء مخالف بالعقار رقم (18) شارع عوض فهمى بحي الزيتون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وأشرف اللواء مصطفى سعد رئيس حي الشرابية على أعمال إزالة في المهد لحوائط تم بناؤها بالمخالفة للقانون وذلك على الرصيف أمام المحل من الجهتين.