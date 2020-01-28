شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة واقعة ضرب رحمة بدار أيتام نهر الحياة فى العاشر من رمضان للنيابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الشرقية الدكتور محمد حجاجى أن واقعة الفيديو المنتشرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لضرب طفلة تسمى رحمة بدار نهر الحياة فى مدينة العاشر من رمضان بالمجاورة الثانية هى واقعة قديمة جارٍ التحقيق فيها وتم تحرير محضر بها وإحالتها للنيابة العامة.

وأوضح حجاجى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه بناء على توجيهات الدكتورة "نيفين القباج" وزيرة التضامن الاجتماعى لمديرية التضامن بالشرقية تم إرسال لجنة إلى دار "نهر الحياة" لرعاية الأيتام بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، بمجرد ورود بلاغ بشأن وجود مخالفات بالدار ورافق اللجنة مأمور الضبط القضائى بالمديرية وتم تحرير محضر بالمخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة كما وجهت الوزيرة بتوفير أوجه الرعاية الكاملة للأطفال بالدار.

وفى سياق متصل أكد مصدر داخل إدارة تضامن العاشر من رمضان، أنه تم إصدار قرار بتجميد عضوية الدكتورة أماني عبد المقصود رئيس مجلس إدارة الدار الأستاذة بجامعة المنوفية حتى انتهاء التحقيقات فى بعض المخالفات المالية والإدارية داخل الدار.

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وكانت مجموعة من سكان مدينة العاشر من رمضان أرسلوا لخدمة "صحافة المواطن" بـ"الخليج 365" ضمن مبادرة "سيبها علينا" فيديو تظهر فيه مربية بدار أيتام "نهر الحياة" بالعاشر من رمضان بالمجاورة التانية تقوم بتعذيب وضرب الأيتام داخل الدار، واستغاث أهل المدينة لإنقاذ الأيتام من يد هذه السيدة.

وقال القراء فى رسالتهم: "هذه مربية داخل دار أيتام "نهر الحياة" التى تظهر فى الفيديو وهى تضرب الأيتام ولا توفر الأكل والشرب الخاص بهم رغم قيام بعض المصانع بتولي هذا الأمر والتبرع بالمأكل والمشرب للأيتام".

وناشد القراء المسئولين في وزارة التضامن بالتعامل مع هذه السيدة وإنقاذ الأيتام من يد هذه السيدة التى لا تعرف الشفقة أو الرحمة.