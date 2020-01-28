شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تقيل مجلس إدارة جمعية نهر الحياة بالعاشر بعد اعتداء بالضرب على فتاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، الموافقة على تغيير مجلس إدارة جمعية نهر الحياة برعاية الأيتام بالعاشر من رمضان وتعيين مجلس جديد لإدارة الجمعية والإشراف على أنشطتها.

كانت وزيرة التضامن الاجتماعى قد تابعت باهتمام بالغ الفيديو الذى نشرته صحافة المواطن فى " الخليج 365" والذى يحتوى على مشاهد اعتداء على إحدى الفتيات باستعمال عصا خشبية فى دار نهر الحياة بالعاشر من رمضان.

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ووجهت القباج على الفور محمد كمال، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية بإجراء التدخلات اللازمة وقد أفاد بأن الواقعه تعود لشهر ديسمبر ومحل تحقيق وأن التى قامت بالاعتداء هى الرئيس السابق لمجلس إدارة جمعية نهر الحياة لرعاية الأيتام وقد قام فور العلم بالواقعه بتحرير محضر بالواقعة برقم 1161 لسنة 2020 جنح أول العاشر وقد قامت النيابة بعمل محضر ضبط واحضار للسيدة التي قامت بالاعتداء حيث يتم الآن التحقيق معها فى سراى النيابة.

وكان قد أرسل مجموعة من سكان مدينة العاشر من رمضان لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" فيديو تظهر فيه مربية بدار أيتام "نهر الحياة" بالعاشر من رمضان بالمجاورة التانية تقوم بتعذيب وضرب الأيتام داخل الدار، واستغاث أهل المدينة لانقاذ الأيتام من يد هذه السيدة.