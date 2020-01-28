دعوة "انڤيجين" وممثليها لحضور مؤتمر أبحاث التمثيل الغذائى بأمريكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم دعوة مؤسسة انڤيجين وممثليها لحضور المؤتمر السنوى الرابع لأبحاث التمثيل الغذائى وعلاج السرطان بلوس انجلوس بأمريكا وذلك لمناقشة نتائج الأبحاث التى توصلت لها المؤسسة فى هذا الصدد خلال العام الماضى. وأن مؤسسة انڤيجين سوف تشارك بورقة بحثية بعنوان (هدف جديد لعلاج السرطان عن طريق التمثيل الغذائى والغذاء الكيتوني) كذلك سيحضر ممثلى المؤسسة المؤتمر الأول للجمعية العالمية لأبحاث التمثيل الغذائى والتى تم تشكيلها للمرة الأولى للتنسيق والربط بين الجهود المتفرقة لجميع المشاركين من دول العالم المختلفة فى مجال "دور التمثيل الغذائى فى علاج الأمراض المستعصية) وقد صرحت الدكتورة شريفة أبو الفتوح استشارى التغذية الشاملة انه قد تم دعوة مصر العام الماضى لحضور مؤتمر مماثل فى كوريا الجنوبية وتم تقديم أربع أوراق بحثية وتمثيل مصر للمرة الأولى فى هذا المؤتمر. Advertisements وتعتبر انفيجن هى المؤسسة الخيرية الأولى فى مصر المتخصصة فى هذا المجال.

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