شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تزور عيادات مشروع 2 كفاية لمواجهة الزيادة السكانية بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عيادة 2 كفاية بسمالوط والتى تشرف عليها جمعية النهوض بالمرأة إحدى الجمعيات المنفذة لمشروع 2 كفاية الذى يستهدف المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة، وكان فى استقبالها عدد من الأطفال من أسر تكافل وكرامة والتقت القباج بعدد من المثقفات الريفيات المشاركات بحملات طرق الأبواب بمحافظة المنيا.

وأعربت "القباج "عن سعادتها وفخرها بالتواجد ضمن مشروع كبير تولى له وزارة التضامن الاجتماعى اهتماما كبيرا، كما أعربت عن فخرها بدور المثقفات والرائدات الريفيات، مشيرة إلى أنهم يساهمن فى تشكيل الوعى المجتمعي.

وقالت القباج للرائدات "يجب أن تكونوا فخورين بأنفسكم بدخولكم البيوت وتوعيتكم للسيدات فى البيوت، فمساهمتكم فى الوعى المجتمعى دور مهم يجب أن تفخروا به".

وأشارت القباج إلى أن أهم مشكلات التنمية هى الزيادة السكانية، لأنها تأكل من ثمار التنمية المستدامة 2030 وتعطلها، مشيرة إلى أن أكثر المحافظات فقرا هى أكثر المحافظات ازدحاما.

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وأضافت أنه طبقا لأرقام برنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة فإن أكثر الأسر فقرا هى أكثر الأسر عددا، ولذلك فقد تم قصر الدعم على طفلين فقط كى تساعد الأسر القادرة على العمل ومساعدة نفسها، ويوجه الدعم لغير القادرين على العمل.

وأكدت القباج أن السيدات لديهم انشغال بالدور الإنجابى على الإنتاجى لذا تخطط الوزارة لتقلل من الإنجاب وزيادة الإنتاج؛ حيث تشكل المرأة 49% من المجتمع، ونحتاج إلى قوتها فى دعم الاقتصاد الوطنى لافته إلى إن دور وزارة التضامن الاجتماعى هو حماية ورعاية الأطفال والاستثمار فى البشر لان البشر هم من يصنعون الحضارات لافته إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة فرص العمل للقادرين بمشاريع مادية ونقل أصول انتاجية وإقراض متناهى الصغر وفرص عمل.

وقدمت القباج الشكر إلى الشركاء فى وزارة الصحة والسكان والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والمؤسسات والمجلس القومى للمرأة، مشيرة إلى أن تطلعات الوزارة كبيرة وستكون خير داعم للمجتمع المدنى والقطاع الخاص.

جاء ذلك على هامش زيارة الوزيرة محافظة المنيا لتخريج أول دفعة من متعافى الخط الساخن "16023"، لصندوق مكافحة وعلاج مرضى الادمان بمركز العزيمة بالمنيا، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والدكتور شريف فارق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضاء مجلس نواب المحافظة وكابتن أحمد حسن عميد لاعبى العالم.