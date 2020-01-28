شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية بعلن خطته بالتنسيق مع الحجر الصحى لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اجتماعا مع مدير الحجر الصحى بالميناء والجهات المعنية لاتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (ncov- 2019)، للتصدى للمرض ومنع دخوله إلى البلاد، وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، ووفاة وإصابة عدد من الأشخاص فى الصين وبعض الدول .

وشدد الربان شاهين على ضرورة نشر وتبليغ الإجراءات التى تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع فى كل الجهات العاملة بالميناء كالتوكيلات الملاحية والشركات العاملة، والعملاء والمتعاملين، والجهات المعنية وذلك للعمل بها حيث تضمنت هذه الإجراءات التنسيق المستمر على مدار الساعة مع إدارة الحجر الصحى داخل الميناء وضرورة تواجد مندوب منهم خلال قدوم السفن للمطالعة والفحص النظرى لجميع أطقم السفن القادمة من الدول التى يظهر بها المرض، وذلك لملاحظتهم وإجراء اختبار لهم بجهاز قياس الحرارة عن بعد، وإذا تم الاشتباه فى أى حالة وخاصة إذا كانت قد غادرت من الصين مباشرةً أو ترانزيت خلال 14 يوم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحويلها لمستشفى الحميات وإخطار الجهات المعنية فورًا .

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وأضاف شاهين، أن الإجراءات تضمنت تشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع إدارة الحجر الصحى لمتابعة فحص الوافدين، وتحرير كروت المراقبة الصحية لكل قادم من الدول التى ظهرت بها إصابات، وتضمنت إخطار الإدارة العامة للحجر الصحى، ومديريات الشئون الصحية، وقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة وذلك للمراقبة الصحية لمدة 14 يومًا من تاريخ الوصول، والعزل الفورى لأى حالة يشتبه فى إصابتها بالمرض .

وقال رضا الغندور المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إن الإجراءات تضمنت توعية العاملين والمتعاملين بخطورة المرض وتعريفه، وطرق انتقال العدوى، وكيفية اتباع إجراءات الوقاية، ومعرفة حالات الاشتباه، وحالات الإصابة، وكيفية التعامل مع أى حالة يشتبه فى إصابتها بالمرض، وطرق العلاج .

وأضاف الغندور، أن الإجراءات تضمنت أيضًا احتياطات لمن يتعامل من موظفى الميناء مع القادمين على السفن القادمة من الدول التى ظهر بها المرض .