شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: دراسة مستقبل الوظائف على المستوى العربى والعالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بمكتبة بديوان عام الوزارة، فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، حيث وجه الدعوة للوزير لحضور الدورة 92 لمجلس إدارة المنظمة يومي 29 فبراير وأول مارس 2020 بالقاهرة، لمناقشة عدد من البنود المهمة، ومنها تقرير حول المستوطنات الإسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على الأراضي الفلسطينية وقطاع العمل، والإعداد والتحضير للاجتماع السنوي للمجموعة العربية المشاركة فى الدورة (109) لمؤتمر العمل الدولى المقرر عقد فى مايو- يونيو المقبل بجنيف ف يونيو الماضى.

كما يستعرض المجلس تقريرًا عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية فيما بين دورتي مجلس الإدارة "91"، "92" ، فضلا عن التقارير التكميلية للمدير العام، وتقرير حل نتائج أعمال الدورة 105 للمجلس الاقتصادى والاجتماعي فبراير 2020.

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وأكد الوزير ضرورة التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء بأطرافها الثلاثية بمنظمة العمل العربية في المحافل الدولية، بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا ذات الاهتمام المشترك للعمالة العربية ولشعوب الأمة العربية.

وطلب الوزير خلال اللقاء بضرورة إدخال بعض التعديلات على دستور المنظمة، وذلك من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها برئاسة المدير العام، فضلا عن قيام المنظمة بعمل دراسة لمستقبل الوظائف علي المستوي العربي، والعالم، والوظائف التي ستختفي والتي سيزيد الطلب عليها.

ووعد "المطيري" بدراسة هذه المطالب للعمل علي تحقيقها في القريب العاجل.