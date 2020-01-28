شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أمريكا لا يمكن أن تصنع السلام وحدها.. وملتزمون بتحقيق خطة السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية لم تكن فى أى يوم من الأيام أقوى مما هى عليه اليوم، متابعاً أنه حان الوقت من أجل طى الصفحة الدموية، وواشنطن مستعدة للتعامل مع جميع الأطراف.

وتابع دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي، مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نيتنياهو، نحن ملتزمون أمام الإنسانية لتحقيق هذه الخطة.

وأضاف ترامب أن أمريكا لا يمكن أن تصنع السلام لوحدها، هناك العديد من المسلمين لم يزوروا المسجد الأقصى والعديد من المسيحيين لم يزوروا الضفة الغربية ولم يزورو الكنائس المسيحية والأماكن المقدسة الواردة فى الإنجيل، فى الواقع كل البشرية يجب أن تتمتع بزيارة الأماكن المقدسة، الآن العالم مترابط أكثر من أى وقت مضى.

وأضاف: هناك أرض قديمة مقدسة لا يجب أن تكون أرضا للنزاع وأنما أرض للسلام، أشكركم على كل هذا العمل، وأشكر رئيس الوزراء الإسرائيلى وعمان والبحرين والإمارات على العمل الكبير الذى قدموه عبر إرسال سفرائهم للحضور معنا اليوم.