شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال لـ "لمرتضى منصور": اعطى لسانك إجازة.. والنائب: هحاول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، :"يا مرتضى أتمنى أن تعطى لسانك إجازة لبعد الانتخابات".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم عقب رفض المجلس ثلاثة طلبات لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور بشأن وقائع سب وقذف البرلمان، منها الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور فى القضية رقم 29209 لسنة 2018 جنح العجوزة والمقيدة برقم 210 لسنة 2019/1 فحص أخذ رأى المكتب الفنى بشأن قيام النائب مرتضى منصور بقذف وسب مجلس إدارة النادى الأهلى..

وعقب النائب مرتضى منصور، على حديث رئيس المجلس موجها الشكر للنائب العام الحالى الذى وصفه بأنه شخصية قانونية مختلفة متابعا:" أما عن إجازة اللسان.. حنحاول إن شاء الله".

وأكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب خلال عرض تقرير اللجنة التشريعة على قضية سب قذف مجلس إدارة النادى الأهلى أن النادى الأهلى نادى عريق وله كل التقدير هو ومجلس إدارته.

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وشهدت الجلسة مداعبات بين النائب ضياء الدين داود، الذى اعترض على ذكر أسماء أعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى الذين تم سبهم من أعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى، مما دعا الدكتور على عبد العال إلى أن ينبه على مقرر اللجنة التشريعية إيهاب الطماوى، قائلا:" حرصا على السلام الاجتماعى داخل المجلس لا تذكر الأسماء الذين سبهم".

وقال "منصور"، معقبا:"لا مزايدة على مرتضى منصور فهو عضو النادى الأهلى واحترامى وتقديرى للأهلى وجماهيره لا حدود له".

وأضاف: " أنا عضو فى النادى الأهلى وأنت لا تعرف أين مكانه فى إشارة للنائب ضياء الدين داود".

وشدد رئيس مجلس النواب على احترام البرلمان لمجلس إدارة الاهلى وجماهيره، مؤكدا أن النائب مرتضى منصور حقق طفرة كبيرة فى نادى الزمالك يشهد بها الجميع.