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نص قرار رئيس الوزراء بشأن سياسة الحكومة الإعلامية ومهام وزير الدولة للإعلام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2020، بشأن تحديد أهداف سياسة الحكومة الإعلامية، ومهام وزير الدولة للإعلام واختصاصاته.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أهمية دور الإعلام فى تشكيل وعى المواطن، وفى عرض كافة الآراء، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية، وعزل ومكافحة الفكر المتطرف، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، ووزير الدولة للإعلام أسامة هيكل.

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نص قرار رئيس الوزراء بشأن سياسة الحكومة الإعلامية ومهام وزير الدولة للإعلام (2)
 

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه بقيام وزارة الدولة للإعلام بالعمل على تعزيز تلك الرسائل، من خلال صياغة السياسات الإعلامية ذات الصلة، وتحقيق التنسيق والتناغم داخل المنظومة الإعلامية، بما فيها الهيئات والمؤسسات الوطنية المنظمة للصحافة والإعلام فى مصر.

نص قرار رئيس الوزراء بشأن سياسة الحكومة الإعلامية ومهام وزير الدولة للإعلام (1)

كما وجه الرئيس بتدعيم مفهوم الإعلام المحترف فى مصر فى إطار منضبط، لمواكبة التطور الكبير الذى طرأ على مجال الإعلام فى العالم، وليكون قادرًا على درء مخاطر انتشار الشائعات والتفاعل السريع مع وتيرة الأحداث الإقليمية المتصاعدة فى المنطقة، مع الالتزام بتطبيق المعايير المهنية الإعلامية، والتركيز على شريحة الشباب والأجيال الناشئة بما يساهم فى جهود الدولة لبناء الشخصية والإنسان المصري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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