شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون فى الإدارة الأمريكية: ترامب يقترح حل الدولتين لإسرائيل والفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية ان الرئيس ترامب يقترح حل الدولتين لإسرائيل والفلسطينيين وأن تكون القدس الشرقية العاصمة الفلسطينية.

مضيفين ان إسرائيل وافقت على التفاوض على أساس خريطة مفصلة مقترحة، وموافقتها على دولة للفلسطينيين يعتمد على ترتيب أمني لحماية الإٍسرائيليين ، وإسرائيل ستحترم الدور التاريخي للمسجد الأقصى ودور الأردن فيما يتعلق بالأماكن المقدسة بهدف السماح للمسلمين بزيارة المسجد.

والولايات المتحدة ستعترف بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، كما ستوافق إسرائيل على تجميد النشاط الاستيطاني لمدة أربع سنوات في الوقت الذي يجري فيه التفاوض على إقامة دولة فلسطينية.

وقيام دولة فلسطينية يعتمد على احترام الفلسطينيين لحقوق الإنسان وحرية الصحافة ووجود قضاء نزيه وموثوق به، في مقابل موافقة إسرائيل على الخريطة المقترحة، ستعترف أمريكا بالخريطة، وإذا وافق الفلسطينيون على التفاوض فهناك بعض المجالات التي يمكن التوصل لحل وسط فيها مستقبلا.

وخطة ترامب تدعو إلى تمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة لدولة فلسطينية في المستقبل وإنشاء "صندوق تعويضات سخية".

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وقال ترامب إن خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام، وان نتنياهو أبلغه بأن خطته المقترحة أساس للتفاوض المباشر، وهذه هي المرة الأولى التي تجيز فيها إسرائيل نشر خريطة مقترحة لخطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية، والقدس ستظل عاصمة إسرائيل الموحدة بموجب الخطة المقترحة.