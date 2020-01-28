شكرا لقرائتكم خبر عن تأييد حبس مجدى عبد الغنى سنة لاتهامه بالامتناع عن تسليم ميراث أقاربه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت محكمة جنح الدقى قبول معارضة مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على حكم حبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، شكلًا وفى الموضوع تأييد الحكم المعارض فيه وحبسه.

كان مجدى عبد الغنى اتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، وكان عدد من أقارب مجدى عبد الغنى من مستحقى الميراث أقاموا دعوى اختصوه فيها هو وآخرين، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم فى محطة بنزين بالوراق.

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كشف مجدى عبد الغنى، عضو اتحاد الكرة المصرى السابق، عن حقيقة الأخبار التى تم تداولها فيما يتعلق بإصدار حكم قضائى ضده، بسبب خلافات أسرية متعلقة بالميراث، مشيرًا إلى أن الحكم تم إصداره منذ شهرين، وأنه لم يتم القبض عليه كما أشاع البعض.

واستنكر مجدى عبد الغنى، خلال برنامج القاهرة "القاهرة الأن"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة الحدث، إحياء هذا الموضوع من جديد، موضحًا أن الحكم قديم، وأن هناك منتفعين من فتحه من جديد.

وأضاف عضو اتحاد الكرة المصرى السابق، أن الحكم صدر غيابيا وتم الطعن فيه وسيعاد الحكم فيه من جديد، وأن الهدف من إظهار هذا الموضوع فى الوقت الحالى هو الضغط على المحكمة من أجل إصدار حكم ضده، مؤكدًا أنه لديه المستندات التى ستُثبت عدم إدانته فى هذه القضية، وأن جده توفى عام 1964 وترك إرث كبير، وأن أعمامه يحاولون الاستيلاء على نصيبه فى الميراث.