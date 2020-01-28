شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير جريدة الأخبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى إلى رحمة الله تعالى، اليوم الثلاثاء، والد الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير جريدة الأخبار ووكيل نقابة الصحفيين، ومن المقرر تشييع الجنازة اليوم بمحافظة المنيا، ولم تحدد الأسرة حتى الآن مراسم العزاء.

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ويتقدم ”الخليج 365” بخالص التعازى للكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير جريدة الأخبار، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.