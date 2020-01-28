شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهدى درع تكريم لوزير الصناعة السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، درع تكريم للمهندس عمرو نصّار، وزير التجارة والصناعة السابق، وذلك بحضور نيڨين جامع، الوزيرة الحالية.

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جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء بهما حيث وجّه الدكتور مصطفى مدبولى الشكر للمهندس عمرو نصّار، على الفترة التي تولى فيها المسئولية، وعلى الجهود المبذولة منه، متمنياً له التوفيق فى خطواته المقبلة.

من جانبه توجّه المهندس عمرو نصّار، بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، على هذه اللفتة الكريمة، مشيراً إلى أنه على تنسيق تام مع وزيرة التجارة والصناعة الحالية، وأنه على استعداد لتقديم الرأى والمشورة بشأن أي ملف من ملفات عمل الوزارة.