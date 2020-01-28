شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يُجرى اتصالاً بالسفير المصرى فى بكين للاطمئنان على الجالية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً بالسفير محمد البدري، سفير مصر بالعاصمة الصينية بكين؛ للاطمئنان على الجالية المصرية في جمهورية الصين الشعبية، بعد توارد الأنباء عن انتشار فيروس "كورونا" في عدد من المناطق هناك.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن السفير محمد البدري طمأن رئيس الوزراء على حالة جميع المصريين في الصين، مؤكداً أن السفارة على تواصل مستمر معهم، وأنه لا توجد إصابات حتى الآن بينها بفيروس "كورونا"، كما أن فريق عمل السفارة المصرية ببكين، والقنصلية العامة بشنغهاي في الصين متواجدون لتقديم المساعدة لأي من أفراد الجالية على مدار اليوم.

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يذكر أن فيروس كورونا الجديد يثير الذعر فى العالم، حيث تتسارع حالات الوفاة بين المصابين بالفيروس القاتل، كما تزداد أعداد المصابين به والدول التى تعلن عن تسجيل إصابات فيها، وقد وصلت الأرقام التقريبية حسب الإحصائيات المعلنة حتى الساعة إلى وفاة 106 حالة، إضافة إلى 4515 مصابًا.

وفى العقد الأخير، أى فى الفترة من 2010 ولغاية العام 2020، انتشرت العديد من الأوبئة، كان أبرزها أنواع جديدة من الإنفلونزا، مثل كورونا الشرق الأوسط، وإنفلونزا الخنازير، وسبقهما فى العقد السابق إنفلونزا الطيور، وتفشت فى العقد الأخير أيضا أوبئة أخرى، لعل أكثرها خطورة كان فيروس إيبولا، الذى انتشر فى عدد من الدول الأفريقية، وفيروس زيكا الذى انتشر فى أمريكا الجنوبية.

وقبل العام 2009، ظهر إنفلونزا الطيور (2003)، وتسبب بوفاة حوالى 400 شخص، وسبقه فيروس سارس (2002) الذى أدى إلى وفاة 800 شخص فى العالم، وفيما يلى عرض سريع لأخطر فيروسات وأوبئة هددت البشر خلال العقد الماضى.