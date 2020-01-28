شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الداخلية تبيد 283 فدان مخدرات وتضبط 20 طن بانجو بسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الداخلية تبيد 283 فدان مخدرات وتضبط 20 طن بانحو بسيناء، حيث نجحت وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة فى إبادة أكثر من 283 فدان منزرعة بالنباتات المخدرة وضبط أكثر من 20 طن من مخدر البانجو فى جنوب سيناء وذلك إستمراراً للحملات الأمنية المكبرة التى تستهدف إبادة الزراعات المخدرة بمحافظة جنوب سيناء وضبط القائمين على زراعتها.

.. الداخلية تبيد 283 فدان مخدرات وتضبط 20 طن بانحو بسيناء

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في واحدة من أقوى الضربات الامنية، نجحت وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة فى إبادة أكثر من 283 فدان منزرعة بالنباتات المخدرة وضبط أكثر من 20 طن من مخدر البانجو فى جنوب سيناء وذلك إستمراراً للحملات الأمنية المكبرة التى تستهدف إبادة الزراعات المخدرة بمحافظة جنوب سيناء وضبط القائمين على زراعتها.

السفير الأمريكى: لدينا جدية لحل مشكلة سد النهضة والحل فى ليبيا سياسيا

أكد جوناثان كوهين السفير الأمريكى بمصر، أن دعم الولايات المتحدة لاحتياجات مصر الأمنية والدفاعية يمثل ركيزة أساسية أخرى للشراكة الاستراتيجية، لافتا إننا نعمل مع مصر لضمان تمتعها بقدرة عسكرية في القرن الحادي والعشرين.

تفاصيل وفاة عارضة الأزياء المغربية كاميليا المراكشى فى محبسها

ذكرت وسائل إعلام مغربية وعربية، أن عارضة الأزياء المغربية كاميليا المراكشى، توفيت اليوم فى مستشفى الغسانى بمدينة فاس المغربية بعد تعرضها لحالة من الاضطراب فى الوعى داخل محبسها في سجن "بوركايز".وتابعت التقارير أن عارضة الأزياء نقلت للمستشفى يوم 24 من يناير الجاري بعد حالة إعياء شديدة، ووضعت تحت الرعاية الطبية حتى وافتها المنية.

مجلس الدولة يؤيد قرار الاتصالات بخفض قيمة رصيد كروت الشحن بنسبة 36 %

أيدت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمتضمن الموافقة على خفض رصيد كروت شحن المحمول بنسبة 36% من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت، ورفضت الدعوى المقامة من أحد المواطنين المتعاقد مع شركات المحمول الثلاث.

الجيش الليبى: لن نتفاوض مع الوفاق إلا بعد خروج القوة التى أتى بها أردوغان لبلادنا

قال اللواء فرج المهدوى، رئيس أركان القوات البحرية الليبية، إنه لن يتم التفاوض مع حكومة الوفاق إلا بعد خروج القوة التى أتى بها الرئيس التركى أردوغان إلى ليبيا، وأضاف المهدوى، فى تصريح خاص لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الليبى سيطرح خلال الاجتماع الأول له فى جنيف، شروطه، مشددا على أنه لن يتم التفاوض إلا بعد خروج القوة التى أتى بها أردوغان وآلاف المرتزقة السوريين الذين أدخلهم الرئيس التركى للبلاد، ثم يتم بعدها الجلوس للنقاش حول تنفيذ مخرجات اتفاق الصخيرات الذى ينص على ضرورة حل الميليشيات المسلحة ونزع أسلحتها، مؤكدا أن الجيش لن يساوم على الوطن وعلى سيادته.

صور.. المئات من رجال الإطفاء يتظاهرون فى فرنسا لتحسين أحوال العمل

اندلعت اشتباكات عنيفة بين رجال الإطفاء وقوات الأمن اليوم الثلاثاء فى فرنسا خلال احتجاجات لتحسين أحوال العمل، وتتواصل فى فرنسا، تظاهرات لزيادة الضغط على الحكومة عبر إضرابات جديدة دعت نقابات العمال من خلالها إلى شل الحركة فى البلاد فى مختلف القطاعات، وأهمها المواصلات، احتجاجا على مشروع قانون إصلاح أنظمة التقاعد الذى عرضته حكومة إدوار فيليب.

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الجيش السورى يسيطر على المعقل الأكبر للإرهابيين جنوب "إدلب"

أفاد مصدر عسكرى سورى، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش السورى تمكن بشكل كامل من إحكام السيطرة على مدينة "معرة النعمان " ، المعقل الأكبر للمسلحين" الإرهابيين" جنوب منطقة "إدلب"، وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، التى بثت النبأ، أن القوات السورية أحرزت تقدما ميدانيا كبيرا جنوب منطقة "خفض التصعيد " فى إدلب، حيث فرضت سيطرتها بالكامل على كل من : "معرة النعمان " و"وادى الضيف .

مفاجأة .. السكة الحديد تغرم الأب صاحب القلب الشجاع 50 جنيها لمخالفته القواعد

تفقدت لجنة من مهندسى هيئة السكة الحديد، محطة قطار الإسماعيلية، وفحصت أرصفة المحطة، اليوم، بعد حادث نجاة الأب وابنته من الموت المحقق تحت عجلات القطار.

تقرير إخبارى يكشف كواليس إغراء المرتزقة السوريين للقتال فى ليبيا

كشف موقع أحوال التركى كواليس إغراء المرتزقة السوريين للقتال فى ليبيا، مشيرا إلى نقل طائرة تجارية لعدد من المرتزقة السوريين بأمتعتهم وأسلحتهم إلى العاصمة طرابلس رفقة أكثر من 3 آلاف مرتزق انضموا إلى الميليشيات المسلحة.

عشاق الجبن الرومى.. شاهد مراحل صناعة "ملكة السندوتشات"

إذا تحدثنا عن سندوتش الإفطار المصرى، فبالطبع سنجد الجبن الرومى يستقر على منصب ملك سندوتش الإفطار، ولكل عشاق الجبن الرومى ندخل معكم اليوم لعالم تصنيعه، لنشاهد كيفية صناعتها.

سفير أمريكا بالقاهرة: نمو التجارة بين مصر وواشنطن لأكثر من 44% خلال عامين

قال جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة فى القاهرة، إن مصر دولة ديناميكية ذات اقتصاد معقد وتحديات إقليمية فريدة، مضيفا أن نجاح الشركات الأمريكية فى مصر يصب فى مصلحة الاقتصاد الأمريكى والعلاقات الجيدة التى تجمع مصر والولايات المتحدة.

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بنسبة نجاح 72.8%

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة اليوم الثلاثاء نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية حيث بلغت نسبة النجاح 72,8% وفازت إدارة الهرم بالترتيب الأول بنسبة نجاح 81,9% تليها إدارة أكتوبر 81,3% ثم ادارة الشيخ زايد 79,7%.

مشرفة تضرب فتاة بقسوة داخل دار أيتام بالعاشر من رمضان.. فيديو

وجهت الدكتورة "نيفين القباج" وزيرة التضامن الاجتماعى مديرية التضامن بالشرقية بنزول لجنة إلى دار "نهر الحياة" لرعاية الأيتام بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، بمجرد ورود بلاغ بشأن وجود مخالفات بالدار ورافق اللجنة مأمور الضبط القضائى بالمديرية وتم تحرير محضر بالمخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة كما وجهت الوزيرة بتوفير أوجه الرعاية الكاملة للأطفال بالدار.