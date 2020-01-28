استمرار فعاليات التدريب البحري المصري السعودي "مرجان-16"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

واصلت عناصر من القوات البحرية المصرية والسعودية، تنفيذ فعاليات التدريب البحرى المشترك المصري السعودي "مرجان-16"، والذي يتم تنفيذه بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر بجمهورية مصر العربية.

وتشارك في التدريب الفرقاطة المصرية طابا وسفينة الإمداد حلايب وعدد من لنشات الصواريخ إضافة إلى عناصر من القوات الخاصة البحرية.

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ويشارك من الجانب السعودي الفرقاطة الرياض وسفينة دورية صاروخية من طراز PGG وعناصر من الوحدات البحرية الخاصة السعودية.

شهدت الأيام الماضية تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المكثفة للقوات الخاصة البحرية المصرية والسعودية، تخللها تنفيذ عدد من الرمايات غير النمطية والرمايات الليلية التي تركزت على التدريبات الاحترافية لعناصر القوات الخاصة البحرية من الصاعقة البحرية والضفادع البشرية، وعلى رأسها أعمال مكافحة الإرهاب بالبحر والتعامل مع العدائيات التي من المحتمل استخدامها ضد الجزر بالبحر الأحمر.

يأتي التدريب "مرجان-16" في إطار خطة التدريبات المشتركة للقيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز أفاق التعاون العسكرى مع البحرية السعودية ، وتطوير قدرات القوات البحرية المصرية والسعودية فى مجال التخطيط والقيادة والسيطرة والإتصالات وتنفيذ العمليات المشتركة لمجابهة التهديدات الغير نمطية وتأمين المسرح البحرى بالبحر الأحمر مع توحيد العقائد التدريبية والعملياتية.