الثقافة: مليون زائر لمعرض الكتاب في 6 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥١ بمركز مصر للمعارض الدولية تخطى حاجز المليون زائر في يومه السادس ليعبر عن إدراك أبناء الوطن لأهمية المعرفة باعتبارها قاطرة للتنمية في المجتمع.

وأضافت عبدالدايم - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الفعاليات المتنوعة تخلق حالة إبداعية متفردة تجمع الثقافة بالفنون، موضحة أن غرفة العمليات التي تم تشكيلها لمتابعة حركة العمل تلقت الكثير من الإشادات بالتطبيق الإلكتروني الجديد الخاص بأماكن دور النشر وإصداراتها ومواعيد الأنشطة حيث وصل عدد المستخدمين له إلى أكثر من ١٥٠ ألفا.

وأشادت بالإقبال الجماهيري على أجنحة العرض للحصول على مختلف الإصدارات وأحدثها، إلى جانب الحرص على حضور الفعاليات المتنوعة المصاحبة والتي تخاطب كافة المراحل العمرية.