عبدالعال: مصر تشهد اهتماما بالصناعة والتنمية في عهد السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الصناعة المصرية، والتنمية الاقتصادية تشهد اهتماما واسعا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يبدي اهتماما كبيرا بالصناعة، حيث تشهد مصر عملية تنمية غير مسبوقة في الوقت الراهن.

ولفت رئيس مجلس النواب - في سياق تعقيبه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء لمناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة ، وطلبات المناقشة العامة الموجهة إلى رئيس الوزراء ، ووزيرالتنمية المحلية ، محمود شعراوي ، والتي تتعلق بسياسة الحكومة بشأن الطرق وإصلاحها، ومشكلة القمامة ، وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، ومياه الأمطار وكيفية الاستفادة منها، ونقل الورش والمنشآت الصناعية خارج الكتل السكنية، وتقنين وضع اليد على الأراضي أملاك الدولة والانتهاء من الأحوزة العمرانية في القرى والمدن، وغيرها من المطالب الجماهيرية التي تتعلق باختصاص الوزارة - إلى مبادرة البنك المركزي لمساعدة المصانع المتعثرة ، وتمويل سبل الخروج من أزمتها التي تعرضت لها منذ سنوات.

وأكد أنه سيتم إنشاء منظومة متكاملة لحل مشكلة القمامة.