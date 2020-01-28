الصحة: لم نرصد أي حالات مشتبه في إصابتها بـكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تأهب الوزارة واستعدادها للتصدي لفيروس "كورونا" المستجد (ncov- 2019) ومنع دخوله البلاد، بكافة نقاط الحجر الصحي بالموانئ والمطارات، من خلال توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية للطوارئ ضمن خطة التأمين الطبي الاحترازية لمنع تسلل الفيروس للبلاد.

وشددت في بيان اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم رصد أى حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس في مصر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بتوفير 10 سيارات إسعاف ذاتية التعقيم، مجهزة لمكافحة العدوى، ومخصصة لنقل الحالات المرضية والمشتبه بإصاباتها بالفيروسات المعدية ومنها كورونا، بتكلفة تجاوزت 55 مليون جنيه، مشيراً إلى أن كل سيارة مجهزة بوحدة رعاية مركزة، كما تم تدريب 3 أطقم طبية على كل سيارة للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها وكذلك الحالات المرضية.

وأضاف مجاهد أن جميع السيارات بها كافة التجهيزات الوقائية اللازمة، مشيراً إلى أن السيارات يتم تعقيمها ذاتياً بالأبخرة.