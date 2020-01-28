تأجيل دعوى تطالب إبراهيم سعيد بدفع 117 ألف جنيه نفقة نجله لجلسة 25 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة أسرة المعادي، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من طليقة إبراهيم سعيد التي تطالب فيها الأخير بدفع نفقة مصروفات دراسية لنجله لجلسة 25 فبراير المقبل.

وقال هيثم حمد الله، محامي ابتسام علاء طليقة اللاعب السابق، إن قرار تأجيل الدعوى رقم 25 لسنة 2020 جاء لإعادة الإعلان وعرض الصلح والتحري.

وكان "حمد الله" محامي طليقة إبراهيم سعيد لاعب الزمالك والأهلي السابق، طالب في دعواه بسداد إبراهيم سعيد مبلغ 117 ألف جنيه، مفسرًا أن مطلقته دفعت من مالها الخاص مصروفات دراسية قدرها 33200 عن العام الأول و41500 عن العام الثاني و42750 عن العام الثالث.

يذكر أن محكمة أسرة المعادي أجلت دعوى أخرى من طليقة إبراهيم سعيد التي تطالب بحبسه لتخلفه عن سداد مبلغ 90 ألفًا و750 جنيهًا، متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء لجلسة 11 فبراير المقبل.