"ذبح صديق الطفولة".. تفاصيل مقتل شاب في العمرانية بسبب 2000 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة بالاشتراك مع ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية القبض على سائق لاتهامه بقتل شاب بمنطقة العمرانية بسبب خلافات مالية

كان قسم شرطة العمرانية تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على جثه شخص داخل الشقة سكنه بعقار بدائرة القسم.

وبانتقال مفتشي قطاع الأمن العام وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تبين أن جثة المتوفى 20 سنة، له معلومات جنائية بكامل ملابسها ووجود جرح ذبحى بمنتصف الرقبة وجرح قطعى أسفل معصم اليد اليسرى .

كان قسم شرطة العمرانية تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص داخل الشقة سكنه بعقار بدائرة القسم.

وبانتقال مفتشي قطاع الأمن العام وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تبين أن جثة المتوفى 20 سنة، له معلومات جنائية بكامل ملابسها ووجود جرح ذبحى بمنتصف الرقبة وجرح قطعى أسفل معصم اليد اليسرى .

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وبسؤال والدة المجنى عليه ربه منزل 42 سنة مقيمة دائرة القسم افادت بأنها توجهت لزيارة نجلها بالشقة محل البلاغ عثرت عليه جثه هامدة وتبين لها عدم وجود هاتفه المحمول.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ضم مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة اسفرت جهوده إلى ان وراء ارتكاب الواقعة سائق، 23 سنة، مقيم دائرة القسم وأصل اقامته أول سوهاج والسابق اتهامة فى قضيتين ( سلاح – سرقة بالإكراه ) .

وعقب تقنين الإجراءات وبأستهدافة امكن ضبطه وبمواجهته أعترف بأرتكابة الواقعة وبأرشاده تم ضبط السلاح المستخدم والهاتف المحمول.

واعترف المتهم بأرتكاب الواقعة لارتباطه بعلاقة صداقة بالمجنى عليه "صديق الطفولة " ولوجود خلافات مالية، حيث توجه للمجنى عليه بمسكنه وبحوزته سلاح أبيض "كتر" بقصد إجباره على سداد المبلغ المالي 2000 جنيه، المستدين به؛ فحدثت مشادة تطورت إلى مشاجرة فقام خلالها بالتعدى علية بالسلاح الأبيض واستولى على هاتفه وفر هارباً.

تم اتخاذ الأجراءات القانونية تجاه الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات .