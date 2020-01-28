لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه.. الجنح تؤيد حكم حبس مجدي عبد الغني سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح الدقي، اليوم الثلاثاء، بقبول معارضة مجدي عبد الغني -عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق-، على حكم حبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، شكلًا وفي الموضوع، تأييد الحكم المعارض فيه وحبسه.

كان مجدي عبد الغني اتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، وكان عدد من أقارب مجدي عبد الغنى من مستحقى الميراث أقاموا دعوى اختصوه فيها هو وآخرين، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم فى محطة بنزين بالوراق.