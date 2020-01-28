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حكم بحبس أحمد الفيشاوي سنة لامتناعه عن دفع نفقة ابنته

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، الفنان أحمد الفيشاوي، بالحبس لمدة سنة، على خلفية امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، أقامها ضده المحامي شعبان سعيد، وكيلًا عن ابنته لينا الفيشاوي.

وجاء منطوق الحكم بحبس الفيشاوي عام وكفالة قدرها 2000 جنيه، وتغريمه 500 جنيه، وإلزامه بدفع 20001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وقال شعبان سعيد محامي لينا الفيشاوي، إن الحكم جاء بعد إنذار الفيشاوي وعرقلته لتنفيذه للحكم، وتهريب أمواله للخارج ورفض السداد بالطرق الودية.

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