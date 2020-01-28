الداخلية تحرق "حدائق الشيطان" في جنوب سيناء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت قوات الأمن بوزارة الداخلية من إبادة أكثر من 283 فدان منزرعة بالنباتات المخدرة، وضبطت أكثر من 20 طنا من مخدر البانجو في جنوب سيناء.

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، استمراراً للحملات الأمنية المكبرة التي تستهدف إبادة الزراعات المخدرة بمحافظة جنوب سيناء وضبط القائمين على زراعتها فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن جنوب سيناء وبمشاركة القطاعات المعنية بالقوات المسلحة بحملة مكبرة استهدفت عدة مناطق لإبادة الزراعات المخدرات بمحافظة جنوب سيناء.

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وأسفرت جهود الحملة التي استمرت لأكثر من عشرة أيام عن ضبط 99 قضية زراعات مواد مخدرة وذلك على النحو التالي: إبادة (399 مزرعة) لنباتي (القنب "البانجو" والخشخاش"الأفيون") بلغت مساحتهم أكثر من 283 فدان.

وضُبط كمية من نبات البانجو المخدر الجاف داخل مخازن ملحقة بالزراعات وزنت (20,100 عشرون طن ومائة كيلو جرام، كمية من بذور مخدر القنب (البانجو) وزنت ( 828 كيلو جرام، كمية من بذور مخدر الخشخاش (الأفيون) وزنت (243 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (20 كيلو جرام)، مكبس لتصنيع مخدر الحشيش.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.