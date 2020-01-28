نموذج محاكاة.. الداخلية تفتتح مدينة مرورية متكاملة في أكاديمية الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: قامت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بافتتاح مدينة مرورية داخل أكاديمية الشرطة، كنموذج محاكاة للوحدات المرورية؛ لتدريب طلبة الأكاديمية عليها؛ بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الـ68. وأقامت وزارة الداخلية اليوم عرضًا لمركبات الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة في التجمع الأول، وعروضًا ترفيهية لأسر الشهداء، في ذكرى الـ٦٨ لذكرى عيد الشرطة. وتهدف تلك المدينة لتدريب الطلبة على سرعة إنهاء الإجراءات وتطبيق مفاهيم حقوق الإنسان للتعامل مع الجمهور وكبار السن وتقديم خدمات نموذجية.

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