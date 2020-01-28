أخبار مصر | عبد العال يستقبل رئيس هيئة تنمية الصعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد العال يستقبل رئيس هيئة تنمية الصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، اللواء المهندس سامي الشناوي، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، بمقر المجلس، وغادر الجلسة العامة بسبب اللقاء، وترك إدارة الجلسة العامة للنائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والتى تناقش طلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة بحضور وزير التنمية المحلية.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، ويترأسها النائب سليمان وهدان ـ وكيل المجلس، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، مناقشة طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن قرارات تخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية، وعن سياسة الحكومة بشأن سرعة تخصيص الأراضي المزمع إقامة مشروعات ذات نفع عام عليها، ومناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، عن انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار القمامة في الإسكندرية، وسياسة الحكومة بشأن توفير صناديق القمامة بالشوارع وخاصة بمحافظة الإسكندرية، وسياسة الحكومة بشأن الحد من انتشار القمامة وما لها من أثر بيئي.

