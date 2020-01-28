أخبار مصر | جولف بورتو كايرو.. ثقة كبيرة صنعها تاريخ طويل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولف بورتو كايرو.. ثقة كبيرة صنعها تاريخ طويل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على قدم وساق يستمر العمل المتواصل ليل نهار في جولف بورتو كايرو بـ"مستقبل سيتي" إحدي مشروعات "بورتو جروب" والذي تتحدي به الجميع، خاصة وأنه سيكون أيقونة الجمال في "مستقبل سيتي" تلك المدينة الواعدة التى نجحت خلال الفترة الماضية فى خطف الأنظار، خاصة بعدما أكدت الشركة التزامها الكامل أمام العملاء في تنفيذ كل ما وعدت به من حدائق جولف وحمامات سباحة وتصميمات فريدة، وكل وسائل الترفيه التي تجعلها تظل على القمة وعند ثقة عملائها بها، وهو ما أكده الدكتور محمد السيد رئيس مجلس إدارة "بورتو جروب".

وأضاف أن الشركة تسعي جاهدة لابتكار تصميمات جديدة خاصة بها وهو ما جعلنا نتعاقد مع كبرى شركات التصميم المعماري في العالم والمستشارين في تصميم المشروع شركة "دابليو أيه تي جى WATG" التي صممت "البهاماس"، واستعانت بالمصمم العالمي لملاعب الجولف "ستيف ريتسون" أشهر مصمم لملاعب الجولف في العالم، لتقدم لعملائها تصميمات فريدة ومميزة، حيث يتم هذه الأيام إعداد تصميمات ذكية مبتكرة تجعلنا ننفرد بالقمة من خلال إرضاء ذوق العميل وتحقيق طموحه في السكن في أجمل منطقة في مصر.

وتابع محمد السيد: "راعينا في التصميمات الجديدة المساحات الخضراء على مرمى البصر ليشعر كل قاطن وحدة من الوحدات أنه يعيش في ملعب جولف بمفرده، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي تميز جولف بورتو كايرو، حيث وضعنا خبرات السنين في المشروع ورفعنا شعار "جنينتك ملعب جولف".

ويستكمل الدكتور محمد السيد رئيس مجلس إدارة بورتو جروب قائلا إن "جولف بورتو كايرو" يقع في المرحلة الرابعة لـ"مستقبل سيتي" على طريق الأمل مباشرة وهو ملاصق للعاصمة الإدارية ومدينتي، ويبعد 10 دقائق عن القاهرة الجديدة ويعتبر هذا المشروع في موقع استراتيجي مهم في "مستقبل سيتي" خاصة وأنه يحتوي على أول ملعب "فوت جولف" في القاهرة، والذي صمم خيصيصا ليكون مركز جذب لعشاق لعبة الـ"فوت جولف" في مصر.

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وتبلغ مساحة "جولف بورتو كايرو" ما يقرب من 151 فدانا أي حوالى 635000 م2، يضم المشروع حوالى 3000 شقة سكنية بمسطحات مختلفة تبدأ من 57 م2 الى 148 م2 ويتيح التصميم دمج وحدات مع بعضها وذلك لإرضاء متطلبات كافة العملاء، كما يضم المشروع حوالى 490 فيلا بمسطحات 106 م2 & 169 م2 & 375 م2 وأيضاً يضم المشروع الخدمات المختلفة من مدرسة وحضانة ومسجد وكلوب هاوس، بخلاف منطقة المركز التجارى (إستريت مول) و الخدمات الإدارية والعيادات ومسطحات كبيرة من اللاندسكيب و حمامات السباحة بخلاف ملاعب الفوت جولف.

ويتميز المشروع بوجود مطاعم عالمية ومدرسة دولية وحضانة ومكاتب إدارية وعيادات، وتتراوح مساحات الشقق من 59 متر وحتي 142 متر مربع، وبتصميمات ذكية تتيح إمكانية دمج الوحدات لتعطي مسطحات أكبر طبقا لاحتياج كل عميل، والفيلات من 106 مترا وحتي 375 مترا هذا بجانب حمامات السباحة بجانب حياة البورتاوية المملؤة بالمتعة والهدوء.

وشدد رئيس مجلس الإدارة أن "بورتو جولف كايرو" في مدينة المستقبل يضم عددا من الخدمات غير موجودة بأي مشروع آخر، ويجمع فيها بين الخدمات المختلفة سواء سكني أو إداري، أو تجاري، بالإضافة إلى تكرار تجربة "الفوت جولف" التي تم تدشينها في جولف مارينا وهي لعبة جديدة تم اعتمادها من الفيفا عالميًا.

واختتم محمد السيد أن الشركة لديها ثقة كبيرة في عملاؤها فى أنها ستحقق إنجازا كبيرا ترضى به طموح الجميع وتحقق لعملائها ما يحلمون به من وحدات ذات تصميمات فريدة ومساحات خضراء شاسعة.