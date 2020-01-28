أخبار مصر | أعضاء مجلس 'الصحفيين' يصلون مقر 'التحرير' بعد تصاعد الأزمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أعضاء مجلس 'الصحفيين' يصلون مقر 'التحرير' بعد تصاعد الأزمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل، عمرو بدر السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، ومحمود كامل عضو مجلس النقابة، لمقر جريدة التحرير، بعد اعتداء عدد من الأفراد على أحد الزملاء داخل مقر الجريدة، ونقل المعدات والأجهزة.

وتوجه عدد من الزملاء لتحرير محضر لإثبات واقعة الاعتداء بقسم شرطة العجوزة، بالإضافة إلى تقرير طبي للزميل الذي تم الاعتداء عليه.

وفوجئ الزملاء العاملين والمعتصمين بمقر جريدة التحرير، باعتداء عدد من الأفراد التابعين لرجل الأعمال مالك الجريدة، عليهم داخل مقر المؤسسة، وأصابوا أحد الزملاء المعتصمين بإصابات بالغة.

وقام الأفراد بنقل المعدات والأجهزة في الجريدة، والمُثبتة بأحد محاضر الشرطة، وقامت إدارة الجريدة بنقل كل أجهزة الجريدة من مقرها، وهي أكثر من ١٢٠ جهاز كمبيوتر وأكثر من ٣٠ شاشة تليفزيون، رغم صدور قرار من إدارة الجريدة بتصفية الجريدة، وينتظر الصحفيون تعيين لجنة التصفية القضائية، ما يجعل تلك الأجهزة تحت تصرف المصفي القضائي.