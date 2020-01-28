أخبار مصر | عاجل.. حقيقة وفاة حسني مبارك (التفاصيل الكاملة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حقيقة وفاة حسني مبارك (التفاصيل الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح المصدر أن "مبارك" بدأ يمارس حياته اليومية بشكل طبيعي، ويخضع لمباشرة طبية مستمرة في فترة نقاهة، بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة الأيام الماضية، والتي أعلن عنها نجله علاء مبارك.
وكشف فريد الديب محامي "مبارك" في تصريحات صحفية له، أن قرينته سوزان مبارك تباشر رعايته بنفسها، وأنه مدرك تماما لما لما يدور حوله من أمور، مؤكدًا تحسن حالته بشكل كبير.
وفي السياق نفسه، نفت الكاتبة الصحفية فجر السعيد، وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وكتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات تويتر: "لا صحة لما يشاع عن وفاة الرئيس المصري الأسبق #حسني_مبارك بطلوا نشر إشاعات.. له محبين في الوطن العربي كله تؤذيهم إشاعاتكم إتقوا الله".
وانتشرت مئات التغريدات والتدوينات المجهولة منذ ساعات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي أعلنت وفاة مبارك.