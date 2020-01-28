أخبار مصر | "المحامين" تُعلن عن منحة مدعومة للغة الإنجليزية بالجامعة الأمريكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المحامين" تُعلن عن منحة مدعومة للغة الإنجليزية بالجامعة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، عن توافر منحة مجانية بعنوان "برنامج اللغة الإنجليزية القانونية"، بالتعاون مع وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين النقابة والجامعة.

وقال عبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة التدريب بها، في بيان اليوم الثلاثاء، إن المنحة تأتي في إطار برنامج محامي المستقبل، واهتمام النقيب العام بتطوير أدوات المحامي وبناء قدراته وخاصة الشباب منهم، موضحا أن مدة المنحة 4 أشهر.

وأوضح "أحمد"، أن التقديم للمنحة خلال الفترة من 28 يناير وحتى 1 فبراير عبر البريد الالكتروني [email protected]، متابعا: "يتم إرسال السيرة الذاتية ونبذة تعريفية مختصرة مذكور بها أسباب الرغبة في الالتحاق بالمنحة وكيفية الاستفادة منها في مجال التخصص".

وأكد أن الجامعة ترد ببريد إلكتروني للمقبولين بالمنحة، على أن يتم تسديد 200 جنيه رسوم المنحة خلال يومي 5 و6 فبراير بفرع الجامعة الأمريكية بالفلكي، ويخضع المتقدم لاختبار إيجاد اللغة الإنجليزية يجب اجتيازه بنسبة 80%، وأن يكون مسدد لاشتراك النقابة لعام 2019".