أخبار مصر | اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في الجيزة

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اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح 72.8%.

وأعلنت محافظة الجيزة، في بيان صحفي، أن إدارة الهرم حصدت الترتيب الأول بنسبة نجاح 81.9% تليها إدارة أكتوبر 81.3% ثم إدارة الشيخ زايد 79.9%.

ومن جانبه أكد خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن النتائج سوف تعلن بجميع المدارس عقب اعتمادها من اللواء أحمد راشد.