أخبار مصر | بعد هجوم النواب على الحكومة.. عبدالعال: "خايف نكون إحنا الغلطانين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد هجوم النواب على الحكومة.. عبدالعال: "خايف نكون إحنا الغلطانين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن تخوفه من انتهاء دور الانعقاد الأخير للمجلس، ويكون البرلمان هو المخطئ وليس الحكومة، بخصوص طلبات الإحاطة المقدمة للوزراء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، والتي تضمنت هجوما حادا على الحكومة بسبب عدد من المشكلات.

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وقال رئيس مجلس النواب: "أخشى ينتهي دور الانعقاد الأخير للبرلمان، ونطلع احنا اللي غلطانين مش الحكومة"، مشيرا إلى أن البرلمان قام بالدور المطلوب منه في التشريع، وتم استخدام كل الأدوات الرقابية.

وأوضح أن الإجراء الخشن الخاص بالاستجواب تم تجاوزه، باعتبارنا في فترة انتقالية ولتأخذ الحكومة فرصتها في القيام بدورها، إلا أن المشكلات ما زالت دون حل.

وتابع علي عبدالعال: أتمنى من الحكومة الإسراع في مراجعة كل الأمور، ومواجهة المشكلات التي يعاني منها المواطنون.