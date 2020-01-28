أخبار مصر | البرلمان يرفض رفع الحصانة عن نبيل بولس: نائب محترم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يرفض رفع الحصانة عن نبيل بولس: نائب محترم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، طلب مقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة للاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب نبيل بولس شنودة فى القضية رقم 7894 لسنة 2019 جنح الموسكي.

وذلك لقيام النائب نبيل بولس بإنشاء مبنى بدون الحصول على ترخيص، وأن هذا المبنى أقيم على مساحة مخصصة للمنفعة العامة ومملوكة للدولة.

وجاء سبب رفض المجلس رفع الحصانة لوجود شبهة كيدية، وقال النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة، إن النائب قدم للجنة كشف مشتملات العقار مثبتا أن العقار مقام منذ عام 96 ولا يملكه وليس مقيد باسمه وتمسك النائب بالكيدية.

من جانبه قال الدكتور على عبد العال: "بولس من النواب المحترمين والواقعة بعيدة بالتاريخ عن نطاق الحصانة".