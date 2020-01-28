أخبار مصر | وزيرة التضامن تزور مؤسسة التثقيف الفكري بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تزور مؤسسة التثقيف الفكري بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
زارت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤسسة التثقيف الفكري التابعة لجمعية الشروق بمركز سمالوط بالمنيا، واستقبلها أبناء الدار، بعروض فنون شعبية.
وجاء ذلك على هامش جولتها الحالية بمحافظة المنيا.
الوزيرة تفقدت غرف المؤسسة، واطلعت على الأنشطة الموجودة بها، ثم شاهدت عرضا مسرحيا نفذه أبناء المؤسسة.
وكانت الوزيرة تفقدت، عيادة 2 كفاية بسمالوط، والتي تشرف عليها جمعية النهوض بالمرأة، إحدى الجمعيات المنفذة لمشروع ٢ كفاية، الذي يستهدف المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة.
وافتتحت الوزيرة، ظهر اليوم، أول معرض لمنتجات المتعافين من الإدمان داخل مركز العزيمة بالمنيا، حيث يتضمن منتجات الملابس والموبيليا والأعمال اليدوية.