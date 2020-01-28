أخبار مصر | البيئة تناشد البرلمان سرعة مناقشة مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيئة تناشد البرلمان سرعة مناقشة مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، مجلس النواب بسرعة مناقشة وإقرار مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات المزمع إرساله في القريب العاجل لاسيما مع ارتباطه بتنفيذ المنظومة الجديدة التي تسعي الحكومة تعميمها.

وقالت ناهد يوسف خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن الجهود التي تم القيام بها في ضوء المنظومة الجديدة، جاء في مقدمتها البنية التحتية حيث تم إعداد مخططات لـ27 محافظة، لافتة إلى أنه من المستهدف إسناد منظومة الجمع للقطاع الخاص وبدأنا في محافظة القاهرة منذ شهر سبتمبر الماضي بالتفاوض مع بعض الشركات للجمع السكني.

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وأضافت يوسف أنه بعد منظومة الجمع من الأحياء والشوارع سيكون هناك مرحلة المحطة الوسيطه ومنها للمصانع والمدفن الصحي، مشيرة إلى أهمية "الجمع" خاصه أن أقصي أحلامنا حاليا في التدوير تصل لنسبة 22% ونرغب في تعظيمها إلى 70% بقولها: " مشكلتنا للتدوير أنه لا بد من وجود مخلفات وتوفر النوعيه المطلوبة للمصانع".

ونوهت رئيس الإدارة المركزية لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، بأن يجري التجهيز والانتهاء من كافة الدراسات الخاصة بإنشاء مدفن صحي على مساحة ألف فدان بمحافظة القاهرة يقع بين العاشر من رمضان والشرقية، بعيد عن العمران تماما، بالإضافة إلى إجراء الهيئة العربية للتصنيع تصميمات 24 خلية دفن صحي ويتم مراجعتها وتم اعتماد 14 منها حتى الآن.

وأشارت ناهد يوسف إلى أنه تم رفع نحو 35 مقلب عشوائي في ضوء الخطة، بالإضافة إلى تبني فكر جديد في مصانع تدوير المخلفات مثل إدخال بدائل الوقود، بالإضافة إلى استهداف رفع كفاءه 4 خطوط، مع رفع كفاءة العمالة من خلال وحدات لإدارة المخلفات على مستوى الجمهورية.