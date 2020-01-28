أخبار مصر | بعد فيديو الخليج 365.. البرلمان يرفض رفع الحصانة عن علاء عابد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فيديو الخليج 365.. البرلمان يرفض رفع الحصانة عن علاء عابد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، الطلب المقدم من المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة؛ لاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب علاء عابد في القضية رقم 5198 لسنة 2018 إداري التجمع الخامس، وذلك في اتهام النائب بقذف وسب نجيب أنسى ساويرس.

وجاء رفض المجلس؛ بسبب وجود شبهة كيدية ونزاعات سابقة سياسية، كما جاء فى مذكرة نيابة استئناف القاهرة، إن نجيب ساويرس يتهم النائب علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بالقذف والسب من خلال فيديو مسجل مع قناة جريدة الخليج 365 تم بثه على مواقع يوتيوب.

وقال النائب علاء عابد خلال الجلسة العامة: "أنا رجل قانون وأعرف حدودى واعرف يعنى ايه سب وقذف والطلب مقدم من رجل خصم سياسى ولو كان هناك وسام استحقه، فأعتقد أن الطلب المقدم يثبت وطنيتى وليس العكس".

وتابع: "منذ عضويتى بالبرلمان على مدى خمس سنوات لم أسيء إلى أحد لكن إذا كان بعض الأشخاص يستخفون بالشعب المصري وبنوابه فأقول لهم إنكم لا تستحقون أن تكونوا مصريين".