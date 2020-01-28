أخبار مصر | "زراعة البرلمان" تعد مذكرة لـ"مبدولي" عن تجاهل مسئولي "التنمية المحلية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زراعة البرلمان" تعد مذكرة لـ"مبدولي" عن تجاهل مسئولي "التنمية المحلية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن مشكلات المواطنين. وأجلت اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مرتضى العربي، بشأن المغالاة في أسعار تقنين الأراضي الصحراوية بمحافظة أسيوط، بسبب عدم حضور المسئولين عن محافظة أسيوط.

قررت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إعداد مذكرة بشأن تجاهل مسئولي وزارة التنمية المحلية، دعوات اللجنة لحضور اجتماعاتها، بشكل مستمر، لتقديمها إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، لتوجيهها إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، لاتخاذ ما يلزم بشأن ذلك.



كما قررت تأجيل طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي ملك، بشأن عدم استكمال إجراءات التمليك لأراضي شباب الخريجين بقرى الخريجين بمركز سمالوط محافظة المنيا، بسبب عدم حضور ممثلي وزارة التنمية المحلية

