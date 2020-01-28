أخبار مصر | رئيس "حقوق إنسان النواب": الحكومات فشلت في ملف الأمطار

وأضاف أن "البرلمان المقبل عليه ألا يستجوب الوزير المختص حال تكرار أزمات الأمطار، ولكن يجب على الحكومة الموجود وقتها أن تتقدم باستقالتها وليس الوزير المختص فقط خاصة أنها قدمت لنا فى برنامجها حلولًا لما تواجهة البلاد".

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال، والتي شهدت انتقادات حادة للحكومة، بسبب ما واجته البلاد، من أزمة على خلفية مياه الأمطار والسيول، وصولًا إلى مطالبة الحكومة بتقديم استقالتها العام المقبل حال فشلها في تطبيق الحلول التي جاءت بها في هذا الصدد.

وتابع "نساند الحكومة، لكن ليس من المعقول أن تواجه البلاد نفس المشكلة سنويًا، ولطالما توجه القيادة السياسية الحكومة بمواجهة هذا الأمر، وعليه فإن تكررت المشكلة من المفترض أن تكون هذه الحكومة مستقيله".

وعلق رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، على الحديث قائلا: الحكومة العام المقبل، ستكون بحاجة إلى منح ثقة لكي تستمر.

